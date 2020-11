Covid e innovazione: ragionare da startup per cambiare l’impresa. È il titolo del nuovo incontro in diretta video organizzato da Confartigianato Artser. Affrontare il periodo-Covid con un nuovo modo di fare impresa: più agile, più snello, più orientato ad affrontare con velocità il cambiamento, soprattutto digitale. Un approccio che gli esperti definiscono da “startup”, ovvero da azienda “leggera” e ancora plasmabile. Il ciclo “Item d’impresa” di Confartigianato Artser questa settimana (appuntamento martedì 10 novembre alle 12, sulla pagina Facebook di Confartigianato e sul canale Youtube) prova a interpretare le trasformazioni del periodo con una strategia concreta, di cui si fanno portatori tre voci autorevoli: Alessandro Braga, Chief Digital Officer di Talent Garden, Antonio Belloni, consulente aziendale e Umberto Boselli, titolare di Paral. (la diretta sarà trasmessa anche in questo articolo)

Il progetto “Item – Economia e gestione”

Il progetto “Item – Economia e gestione” nasce nel settembre 2020 come eredità dei “Dialoghi in diretta” inaugurati da Confartigianato Varese nell’aprile 2020 come risposta al distanziamento imposto dal primo lockdown. Parlare alle imprese attraverso tematiche e ospiti trasversali significa proporre idee, soluzioni e paradigmi innovativi e pragmatici, con l’intento di attraversare il periodo con un approccio nuovo e vincente. Punto di forza di Item è aver inaugurato un nuovo modo per declinare le relazioni con le imprese, per non abbandonare il mondo dell’imprenditorialità nel mare mosso e, soprattutto, per coltivare una prossimità che il distanziamento fisico non riesce più a garantire. Approfondire il linguaggio digitale aiuta gli stessi imprenditori a rafforzare un analogo approccio nei confronti dei propri clienti e del proprio mercato. Guardare avanti, guardare oltre: Item alterna argomenti fortemente tecnici con temi di respiro più istituzionale, cercando di rendere sinergici gli interventi e gli ospiti.