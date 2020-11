Crescono i contagi a Bodio Lomnago, ma calano nella Casa di riposo “Villa Puricelli”

Anche a Bodio Lomnago i contagi da Sars-Cov2 sono aumentati, ma si segnala un calo dei positivi nella casa di riposo “Villa Puricelli”. A comunicarlo questa mattina, venerdì 13 novembre, il sindaco Eleonora Paolelli sulle pagine Facebook dedicate al paese.

Risultano positivi al Covid-19 42 cittadini e 8 ospiti della Casa Albergo “Villa Puricelli”: erano 15 un mese fa. Ci sono poi 41 guariti.

“La situazione è in continua evoluzione, i casi tra i nostri concittadini stanno aumentando, ma il dato rincuorante è che anche i guariti stanno crescendo – scrive il sindaco su Facebook- .

Siamo in una situazione difficile, il nuovo decreto ha imposto delle regole rigide, ma credo che osservare queste norme possa portare beneficio a noi e alle nostre famiglie.

La chiusura durante il primo lockdown ha permesso al nostro paese di rimanere in una bolla e questo grazie soprattutto al comportamento responsabile di tutti voi cittadini. Vi chiedo ancora uno sforzo ora. Cerchiamo di rispettare le regole che ci hanno imposto per la nostra salute e di usare il buon senso nel valutare se ciò che dobbiamo fare fuori da casa sia realmente necessario, adottando le misure a tutela necessarie.

Le nostre abitudini purtroppo sono state stravolte da questa situazione, ma con un po’ di pazienza torneremo alla nostra vita, si spera nel più breve tempo possibile.

Come Comune di Bodio Lomnago ci stiamo attivando per riuscire a dare sostegno alle persone che stanno risentendo di questa situazione.

Presto attiveremo un numero dedicato alle esigenze dei cittadini, e alcuni volontari saranno a disposizione per richieste e informazioni”.