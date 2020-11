Cristina Boracchi è la nuova presidente dei Federalisti Europei di Gallarate

L’Assemblea degli iscritti della sezione di Gallarate del Movimento Federalista Europeo, riunitasi il giorno 11 Novembre 2020 alle ore 21.00 via Google Meet

Constata

 che le iniziative varate nella primavera scorsa dalle istituzioni europee a sostegno dell’economia, a fronte di una crisi senza precedenti determinata dalla pandemia, a differenza del passato, mostrano che l’Unione Europea ha saputo reagire prontamente nell’interesse dei cittadini e degli Stati, determinando una svolta significativa nello sviluppo del processo di unificazione;

 che il Piano presentato dalla Commissione Europea (Recovery Plan for Europe), approvato dal Parlamento e poi dal Consiglio Europeo il 21 luglio u.s. è improntato non solo al sostegno dell’economia, ma anche alla sua trasformazione, nella direzione della sostenibilità ambientale, della rivoluzione digitale e della coesione sociale e territoriale;

 che il Piano si dota di strumenti consistenti per perseguire questi obiettivi, con investimenti nei settori e nelle aree colpite dalla crisi (Next Generation EU), con l’emissione di titoli di debito pubblico europei, garantiti dal bilancio europeo (A reinforced long-term budget of the EU) e con la previsione di “nuove risorse proprie” (tasse europee);

 che il programma SURE di sostegno all’occupazione, nella forma di una “cassa di integrazione europea”, è già operativo, dopo il grande successo riportato con la prima emissione di titoli sul mercato;

 che la pandemia ha ripreso vigore in tutti i Paesi europei, anche a seguito della mancanza di una chiara e comune visione strategica d’intervento a livello europeo, e ritiene che

 i Piani nazionali d’implementazione debbano essere coerenti con le linee-guida di Next Generation EU per quanto riguarda le scelte degli investimenti da effettuare;

 ci debba essere un legame tra l’erogazione delle risorse finanziarie e il rispetto dei valori europei, in particolar modo per quanto concerne lo stato di diritto e la solidarietà europea sulla questione migratoria, concretizzando così anche un primo superamento del potere di veto degli Stati membri;

 la Commissione europea, sulla base del potere già esistente di coordinamento in campo sanitario, possa e debba dettare linee-guida operative incisive a livello comunitario per le indispensabili azioni di contrasto della pandemia, anche sollecitando la promozione di interventi riformatori dei sistemi sanitari nazionali pubblici di base;

 l’implementazione del Piano per l’Italia debba puntare su tre principali ordini di problemi :

o La riconversione dell’apparato produttivo, industriale e dei servizi, in funzione della sostenibilità ambientale e della digitalizzazione, dando ampio spazio alla ricerca scientifica, per rendere la seconda manifattura d’Europa all’altezza delle sfide;

o La politica del territorio, le infrastrutture nelle città, specialmente quelle metropolitane, valorizzando il decentramento, unitamente alla piena fruibilità di servizi pubblici d’avanguardia, grazie alle varie forme di telelavoro, in funzione della mobilità delle persone, della salute pubblica e delle famiglie ed introducendo il MES sanitario anche come forma di finanziamento per gli Enti territoriali;

o La politica per il Sud, volta a superare il divario con il Nord e con l’Europa: innovazione, sviluppo del capitale umano, istruzione, cultura-turismo e infrastrutture aero-portuali che ne valorizzino la centralità nel Mediterraneo, nella prospettiva di una politica europea per l’Africa e il Medio- Oriente

 a fronte delle crisi ambientali e pandemiche sia necessario attivare un alto senso civico europeo e mobilitare le giovani generazioni anche attraverso la ripresa dell’antica proposta federalista del