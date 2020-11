Cuveglio, 33 contagiati, “grande diffusione fra i cittadini in età lavorativa”

I contagi aumentano anche in Valcuvia, col decesso di un anziano ospite in una casa di riposo, e il sindaco chiede attenzione da parte di tutti: di chi si muove per la cittadina, e di chi deve trattare queste notizie, come i giornali: «Un positivo non è automaticamente un malato, questo deve essere chiaro. Certo, la situazione preoccupa, speriamo di vedere a breve un’inversione di tendenza», spiega Francesco Paglia sindaco di Cuveglio, centro della Valcuvia colpito nella prima ondata, ma al centro di un trend di forte crescita in questi giorni, dove i positivi sono 33.

«A fine ottobre avevamo 23 casi e negli ultimi giorni c’è stato un forte incremento, per arrivare appunto alla cifra di oggi», continua Paglia, chiarendo che i guariti ad oggi sono 27. Il virus colpisce chi si muove e ha contatti più frequenti con gli altri. Lo dimostra anche a Cuveglio la fascia di età colpita: «Da zero a 19 anni abbiamo un caso, 7 fra gli anziani e ben 25 dai 20 anni fino all’età della pensione».

C’è stato poi come si accennava il caso del decesso di un anziano ospite della casa di riposo con problematiche pregresse: «Tutti gli ospiti sono stati sottoposti a tampone, con risultati negativi», chiarisce Paglia escludendo presenza di focolai nella struttura.