Dal Comune di Varese 180mila euro per gli eventi culturali del 2021

Centottantamila euro per la cultura. Palazzo Estense ha pubblicato l’avviso per le attività in partenariato 2021: per le nuove proposte annuali sono a disposizione 74.500 euro, cifra cui vanno però aggiunti i 105.500 già destinati ai partenariati triennali. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le ore 12.00 di lunedì 30 novembre 2020.

«In un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo – spiega il sindaco Davide Galimberti – sosteniamo il settore anche attraverso la possibilità di eventi online. Il mondo della cultura è uno dei più colpiti dalle restrizioni legate alla pandemia e, così, anche come Amministrazione abbiamo dovuto reinventare il nostro modo di supportare quanti lavorano in questo importante ambito. Accanto alla “modalità ordinaria” di partecipazione, infatti, ne è stata pensata una “straordinaria”, che punta a favorire incontri e iniziative a distanza, oltre che gli spettacoli all’aperto come avvenuto la scorsa estate. Auspichiamo tutti di uscire quanto prima da questa difficile situazione, ma programmiamo il futuro perché nessuno venga lasciato solo».

L’avviso pubblico è rivolto in particolar modo alle amministrazioni, agli enti del terzo settore, a quelli ecclesiastici e a quelli privi di scopo di lucro che propongano iniziative allo scopo di favorire la promozione della cultura e, di conseguenza, del territorio in tutte le sue espressioni. Tra i settori compresi nel bando rientrano la musica, il teatro, la danza, il cinema, gli spettacoli viaggianti e le arti performative; le arti visive, nonché quelle letterarie, audiovisive e grafiche; le attività espositive.

Tra le possibilità previste vi è anche la concessione in uso gratuito delle sale comunali (Salone Estense e Sala Montanari), della tensostruttura dei Giardini Estensi (tra il 25 aprile il 30 settembre 2021) e del teatro di Varese.

Il testo completo dell’avviso e la documentazione necessaria per presentare la manifestazione di interesse sono disponibili all’indirizzo www.comune.varese.it/altri-bandi.