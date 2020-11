Decreto ristori, già emessi i primi mandati di pagamento per 211 mila imprese

Il Governo aveva promesso la massima rapidità per i pagamenti previsti dal Decreto ristori e questa sera il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha fatto il punto dei pagamenti.

«In questo periodo di difficoltà e di giuste preoccupazioni, possiamo dare una notizia positiva – ha detto Gualtieri – Sono passati soli nove giorni dall’emanazione del primo Decreto Ristori e l’Agenzia delle Entrate ha già emesso i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a fondo perduto agli operatori economici interessati dal Dpcm del 26 ottobre».

I primi pagamenti arriveranno già all’inizio di settimana prossima ha annunciato il ministro: «Sono stati disposti i bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni di euro. I soldi arriveranno già lunedì e martedì sul conto corrente degli interessati in tempi record».

Mantenuto anche l’impegno del Governo all’erogazione in automatico dei contributi: «L’amministrazione finanziaria – ha spiegato Gualtieri – è riuscita ad eseguire tutte le operazioni in automatico, come previsto dal decreto legge 137, senza richiedere alcun adempimento o domanda ai contribuenti coinvolti, che vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto, avanzata nella primavera scorsa».