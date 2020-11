Diciassette casi Covid a Brenta, il messaggio del sindaco Ballardin

Un brutto lunedì mattina per i dati del contagio a Brenta.

«Nella giornata odierna, ho rilevato dalla comunicazione di ATS Varese sul sito appositamente predisposto, la presenza nel nostro comune di 17 casi Covid-19. Un numero rilevante di casi che si inseriscono nel quadro preoccupante di una situazione in crescita in tutta la provincia di Varese – ha segnalato il sindaco di Brenta Gianpietro Ballardin – Dobbiamo essere attenti, responsabili ed evitare che il virus si possa diffondere. Vi invito ad utilizzare la mascherina, a lavare spesso le mani, ad evitare gli assemblamenti e a prestare la massima attenzione».

Il primo cittadino ha però aggiunto: «Rimaniamo sereni senza generare panico in quanto la situazione è monitorata dalle autorità sanitarie in accordo, per i provvedimenti conseguenti, con le autorità locali e l’ausilio delle forze di polizia. Sono sicuro che anche questa volta usciremo da questa difficile situazione, così come sempre hanno saputo fare gli italiani nei momenti difficili della nostra storia».

Ballardin ha concluso porgendo: «A nome di tutta la cittadinanza, anche a nome della Giunta e di tutto il Consiglio Comunale, gli auguri di pronta guarigione, la solidarietà ai famigliari e a tutti voi cari concittadini un caloroso saluto».