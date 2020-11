Diminuiscono gli abbonamenti sugli autobus, Busto Arsizio taglia i contributi a Stie

L’amministrazione comunale taglia i contributi alla Stie di 50 mila euro. La decisione, che porta la firma del vice-comandante della Polizia Locale Maria Cristina Fossati, fa seguito alla determinazione dirigenziale del luglio scorso con la quale veniva assunto l’impegno di spesa ai fini dell’erogazione dei contributi per l’acquisto di abbonamenti al servizio di Trasporto Pubblico Locale nonché per il riconoscimento della compensazione economica per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (per un totale di 324 mila euro).

L’amministrazione comunale ha preso atto che, a seguito dell’attuale situazione sanitaria emergenziale, che ha particolarmente

interessato il comparto scolastico ed ha determinato una diminuzione degli spostamenti dell’utenza (sia in relazione ad attività lavorative in smart working, sia in relazione allo svolgimento di attività didattiche tramite piattaforme informatiche), risulta una riduzione sensibile del numero di abbonamenti sottoscritti rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

Sulla base dell’andamento della diminuzione del numero di abbonamenti venduti nel mese di ottobre del corrente anno, è stato possibile procedere alla riduzione delle risorse poste a bilancio per l’importo di 50 mila euro, riservandosi comunque la possibilità di apportare ulteriori variazioni del suddetto impegno in relazione all’effettivo numero di abbonamenti a tariffa agevolata che saranno venduti nei mesi di novembre e dicembre 2020.