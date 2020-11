Diretta streaming per le partite del Varese: “Dedichiamo il servizio ai nostri tifosi”

Se il Città di Varese tornerà in campo nelle prossime settimane – domenica 15 i biancorossi dovrebbero giocare a Imperia, mercoledì 18 a Masnago – i tifosi potranno assistere alle partite attraverso una diretta streaming aperta a tutti e messa a punto dalla società. Lo spiega il presidente Stefano Amirante in una lettera pubblicata questa mattina – martedì 10 – sui canali ufficiali del club.

«Ci siamo organizzati per trasmettere in diretta streaming tutte le partite che riusciremo a giocare in questo infausto periodo – spiega Amirante – Sia in casa che in trasferta. Lo abbiamo fatto organizzandoci nel miglior modo possibile e spero che tutto funzioni da subito, ma sappiate che lo abbiamo fatto per voi. Sappiate già che la visione sarà libera e quindi disponibile anche per i non abbonati, ma sarà dedicata intanto a voi. Inizieremo da questa domenica a Imperia e copriremo anche le partite di mercoledì in casa e della successiva domenica confidando che non ci siano problemi tecnici, ma ove ci fossero li risolveremo. E non vediamo l’ora di rivedervi al Franco Ossola».

Il numero uno del rinato club biancorosso ricorda anche gli sforzi fatti per permettere di aprire le tribune a un numero limitato di tifosi, anche se in questo momento le eventuali partite saranno rigorosamente a porte chiuse. «Alla riapertura saremo pronti, anche per i settori distinti e curva sud» prosegue. Amirante inoltre si rivolge a chi, nonostante tutto, ha sottoscritto un abbonamento stagionale: «Quando sapremo quali partite saranno state giocate con il pubblico e quali no, ci sarà da parte nostra la disponibilità a riconoscere, per chi lo vorrà, una forma di rimborso. Noi siamo i primi a soffrire della mancanza dei tifosi all’interno dello stadio e questa situazione ha anche un impatto economico che, comunque, gestiremo. Ma non sulle spalle dei tifosi».

La società ha messo a disposizione l’indirizzo e-mail info@cittadivarese.it per quegli abbonati che avessero bisogno di contattare il club per ulteriori delucidazioni in merito. Di seguito la lettera completa di Amirante ai tifosi del Varese.