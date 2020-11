Disperso da 10 giorni, l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Varese salva il cane Ivan

Dopo 10 giorni passati sperduto in montagna il cane Ivan e il suo padrone si sono potuti riabbracciare. Una storia a lieto fine quella avvenuta sulle montagne di Bergamo in cui c’è anche un tocco di Varese.

Bergamonews spiega infatti che Ivan, un cane da caccia, mancava da casa da 10 giorni. Così nella prima mattinata di domenica 15 novembre, attorno alle 6.30, le squadre del distaccamento di Zogno e del nucleo Speleo Alpino Fluviale della centrale di Bergamo si sono messe sulle sue tracce.

l padrone del cane aveva segnalato una zona in particolare dove concentrare le ricerche, sul Monte Venturosa, a circa 1.600 metri di quota. Ed è proprio per raggiungere quella vetta che è entrato in azione l’elicottero Drago dei colleghi di Varese.

Così dopo un’ora di ricerche Ivan è stato trovato, visibilmente dimagrito, e messo in salvo. Ora è già stato riconsegnato al suo padrone.