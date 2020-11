Dolomiti Energia – Openjobmetis, la partita in diretta

Nona giornata di campionato in Serie A di basket e squadre in campo dalle ore 19 alla BLM Group Arena di Trento dove la Openjobmetis Varese di coach Massimo Bulleri sfida i padroni di casa della Dolomiti Energia, formazione che punta all’alta classifica. Seguite con noi la partita e intervenite nel nostro liveblog scrivendo nello spazio commenti oppure usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.