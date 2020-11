Donati 15 chili di caramelle per consolare i bambini dopo il tampone

Un bastimento carico carico di ben 15 chili di caramelle è stato donato nel weekend agli infermieri di famiglia dell’associazione Maya impegnati nei punti tampone di Ats Insubria.

Autrici del dolce regalo due donne di Besozzo che hanno generosamente risposto all’iniziativa lanciata settimana scorsa dall’associazione: donare una caramella ad ogni bimbo che fa il tampone. Perché, come spiegano gli operatori sul campo, se il tampone può essere fastidioso per un adulto, sicuramente lo è ancora di più per il piccolo naso di un bambino.

Partecipare alla raccolta è molto semplice: basta recarsi nella sede dell’associazione Maya (in via Cairoli 10, a Biumo Inferiore) ogni martedì mattina dalle 11 alle 12 e consegnare il proprio piccolo sacchetto di caramelle alla frutta.

A raccogliere i doni ci saranno degli infermieri di famiglia che le distribuiranno ai bambini subito dopo il tampone (con una pinza ad hoc disinfettata ogni volta, o con guanti puliti), per restituire a ciascuno un sorriso dopo aver affrontato l’esame diagnostico.

Iniziativa attiva nei punti tampone dedicati agli studenti, delle Fontanelle di Malnate e a Cittiglio.

Per maggiori informazioni telefonare ai numeri 329 6579426 oppure 3493302080.