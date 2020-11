Una donazione da Capitan America e Batman per le scuole di Castiglione Olona

Capitan America e Batman in comune a Castiglione Olona. I due supereroi, mascherati e con mascherina, hanno incontrato nei giorni scorsi il Sindaco Frigeri e l’Assessore alle Politiche Sociali Valle Zaninoni per donare matite, quaderni e altro materiale scolastico.

Gli accessori per la scuola verranno consegnati agli alunni delle materne ed elementari castiglionesi. “Una lodevole iniziativa promossa dall‘Associazione Cuorieroi Per Bambini Eroi-Nazionale Italiana Dell’Amicizia Onlus onlus di Venegono Superiore composta da 70 supereroi-volontari che, dal 2016, donano il proprio tempo e la propria allegria per attività in reparti pediatrici, reparti oncologici, case famiglie e case di riposo. Capitan America, Batman ed altri loro illustri colleghi hanno promesso che torneranno presto a Castiglione Olona per incontrare e passare qualche ora insieme ai loro piccoli fan”.