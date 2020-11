Dopo l’alluvione, al via la pulizia degli alvei dei torrenti

Si amplia la portata economica degli interventi di somma urgenza messa in campo dall’amministrazione comunale di Gravellona dopo l’alluvione dei primi giorni di ottobre.

“Abbiamo deciso- spiega il sindaco Gianni Morandi– di estendere alcuni interventi, visto che non sappiamo se e quando ci saranno quelli promessi dall’Esercito dopo il sopralluogo delle scorse settimane. E così la pulizia degli alvei sarà fatta non solo in prossimità dei ponti e dei pontini, ma sarà estesa in altre zone. Nello specifico, interverremo sul Rio Stronetta, sul Rio Frassino, sul Rio Cirisolo: i lavori sono già stati predisposti e scatteranno in questi giorni, in modo da mettere in sicurezza i torrenti” conclude Morandi.