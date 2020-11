Douglas incanta a Trento: colpo esterno della Openjobmetis

La Openjobmetis torna a vincere in trasferta e sbanca Trento 74-77: seconda vittoria consecutiva per i biancorossi, propiziata da una grande prova di Toney Douglas autore di 28 punti con 7 su 13 dall’arco. Varese sale così a quota 8 in classifica e può sperare nel recupero di De Vico e Ferrero durante la pausa per le nazionali.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

DOLOMITI EN. TRENTO – OPENJOBMETIS VARESE 74-77

(21-14, 36-34; 57-59)

TRENTO: Browne 7 (2-6, 1-4), Sanders 11 (4-6, 1-4), Morgan 23 (0-3, 7-14), Martin 12 (6-10, 0-1), Mezzanotte 6 (3-3, 0-3); Pascolo 8 (4-6), Conti 3 (1-2 da 3), Forray (0-3, 0-3), Ladurner 4 (2-3). Ne: Jovanovic, Williams, Lechthaler. All. Brienza.

VARESE: Ruzzier 6 (3-5, 0-1), Douglas 28 (2-3, 7-13), Strautins 15 (4-5, 0-2), Andersson 2 (1-1), Scola 20 (5-6, 2-5); Morse 3 (1-2), De Nicolao 3 (0-1, 1-2), Jakovics (0-1, 0-5). Ne: De Vico, Librizzi, Virginio. All. Bulleri.

ARBITRI: Bartoli, Quarta, Pierantozzi.

NOTE. Da 2: T 21-40, V 16-24. Da 3: T 10-31, V 10-28. Tl: T 2-4, V 15-24. Rimbalzi: T 33 (9 off., Browne 10), V 35 (3 off., Douglas 8). Assist: T 18 (Browne 6), V 15 (Douglas 6). Perse: T 12 (Browne 5), V 19 (Scola 5). Recuperate: T 6 (Morgan 2), V 10 (Douglas 4). Usc. 5 falli: Martin. Partita a porte chiuse.