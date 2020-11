Elezioni studentesche, la campagna elettorale dell’Università dell’Insubria va su Youtube

È tempo di elezioni studentesche all’Università dell’Insubria e, in mancanza di contatto quotidiano, sale studi, bar e bacheche dove farsi conoscere, i futuri rappresentanti degli studenti si raccontano su Youtube e sugli altri canali social dell’ateneo, che ha dato spazio agli studenti. Si vota il 19 novembre dalle 9 alle 17 e il 20 novembre dalle 9 alle 14, naturalmente a distanza in modalità telematica.

Sono circa 110 e sono ben ripartiti tra Varese e Como i candidati che porteranno la voce degli studenti nelle 146 posizioni a loro destinate negli organi istituzionali dell’università, ovvero il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e il Nucleo di valutazione, ma anche nei consigli dei dipartimenti, della Scuola di medicina e dei corsi di laurea e nel Cus Insubria.

La vera competizione è tra le due liste che concorrono per gli organi accademici: sono Insubria Futuro e Insubria Up, guidate rispettivamente da Chiara Formoso e Pietro Monti-Guarnieri.

I candidati di Insubria Futuro sono, per il Senato: Margherita Crespi, Como, Diritto e scienze umane; Chiara Formoso, Varese, Scienze e tecniche della comunicazione; Matilda Mason, Como, Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale; Martina Bernasconi, Varese, Scienze della comunicazione; per il Cda: Roberta Grasselli, Como, Diritto e scienze umane; Anna Rita Colombo, Varese, Scienze e tecniche della comunicazione; per il Nucleo di valutazione: Roberta Parrella, Como, Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale; Riccardo Beretta, Varese, Scienze della comunicazione. QUI LA LORO PRESENTAZIONE SU YOUTUBE

I candidati di Insubria Up sono, per il Senato: Niccolò Callegari, Varese, Biotecnologie; Sveva Bonomi, Varese, Biomedical Sciences; Stefano Carsi, Como, Fisica; Riccardo Ramella, Como, Giurisprudenza; Francesca Fossati, Como, Giurisprudenza; per il Cda: Pietro Monti-Guarnieri, Como, Fisica; Anna Claudia Caspani, Varese, Methods and models for economic decisions; per il Nucleo di valutazione: Paola Malatacca, Como, Matematica; Alberto Pietro Damiano Baltrocchi, Varese, Ingegneria ambientale e per la sostenibilità degli ambienti di lavoro. QUI LA LORO PRESENTAZIONE SU YOUTUBE