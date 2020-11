IV Novembre, l’omaggio di Galimberti del viceprefetto Bolognesi in piazza Repubblica

Un omaggio sobrio, alla sola presenza del sindaco di Varese Davide Galimberti e del viceprefetto vicario Roberto Bolognesi. Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia abbiano infatti cancellato le consuete celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, questa mattina, mercoledì 4 novembre, sotto il monumento ai Caduti di piazza Repubblica è stata comunque deposta questa mattina una corona di fiori.

«Il periodo che stiamo vivendo – dichiara il sindaco Davide Galimberti – accresce ancor più la nostra riconoscenza per le Forze armate. Questo è il loro giorno, per quello che hanno fatto nella storia del nostro Paese e per quello che stanno facendo».

«Noi tutti abbiamo ancora negli occhi le immagini di marzo e aprile – ricorda il primo cittadino -, con le Forze armate in prima linea nell’aiutare i territori più colpiti dalla pandemia. È poi di ieri la notizia del nuovo arrivo in città dell’Esercito, che permetterà un migliore monitoraggio di questa seconda ondata del virus, mentre negli ospedali del territorio si aggiungeranno anche alcuni medici militari. A tutti loro non può che andare il ringraziamento dell’intera Varese».