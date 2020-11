Fibromialgica, raccolta fondi per una App di telemedicina e telemonitoraggio

AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), attiva anche sul territorio e presente con una sede a Saronno, ha lanciato per questo Natale 2020 una campagna per la raccolta di fondi destinati a sostenere il progetto per la realizzazione di “FibroMiaApp”.

Il Progetto prevede la creazione di un’applicazione di telemedicina e telemonitoraggio, in collaborazione con la U.O.C. di Reumatologia dell’Ospedale Sacco di Milano, che permetta il monitoraggio della sintomatologia dei pazienti fibromialgici; la creazione di una rete capillare di assistenza che permetta di garantire un follow-up costante e di rapida consultazione; la segnalazione dei pazienti che necessitino di una visita dallo specialista reumatologo o algologo.

«FibroMiaApp – spiegano i promotori – è il primo progetto italiano “strutturato” di Teleassistenza e Telemonitoraggio sanitario per i pazienti con sindrome fibromialgica. Si potrà così garantire la corretta diagnosi, le terapie mediche, oltre ai controlli periodici successivi ai trattamenti terapeutici, al fine di migliorare la qualità della vita e la soddisfazione dei pazienti e dei loro famigliari, senza però gravare sul bilancio della sanità pubblica».

L’associazione si appella alle aziende di prodotti alimentari, pasticcerie, fornerie ed a tutti coloro che volessero sostenerli nella campagna di crowdfunding. «Un piccolo gesto per voi rappresenta per noi un grande aiuto», è il messaggio che lancia AISF.

