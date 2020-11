Filippo Ganna positivo al Covid, niente Europei in Bulgaria

Niente Europei su pista per Filippo Ganna, che è risultato positivo nella serata di giovedì al Covid.

Il vignonese non partirà quindi per Plovdiv, in Bulgaria, per la rassegna europea in programma dall’11 al 15 novembre. Ganna aveva lasciato in anticipo il ritiro di Montichiari perché aveva accusato un po’ di mal di testa, nausea e qualche brivido.

Lo sportivo piemontese aveva già in programma un tampone giovedì mattina (dopo che quello di inizio settimana aveva dato esito negativo). E questo stesso tampone ha avuto esito positivo.

Ganna è in isolamento presso il proprio domicilio.