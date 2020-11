Filmstudio 90 compie trent’anni e chiama a raccolta la sua tribù. Al via la raccolta fondi

Filmstudio90 compie trent’anni e lancia una campagna di raccolta fondi. La storica associazione varesina, nata il 5 dicembre del 1990, chiama a raccolta soci e affezionanti chiedendo un aiuto concreto. Punto di riferimento per la città, da oggi e per i prossimi due mesi terrà attivo un crowdfunding dove ogni socio, affezionato o cittadino, potrà versare un contributo, ricevendo in cambio premi e ringraziamenti. Aiutando Filmstudio90 infatti, si potrà adottare una poltrona contrassegnata poi con la propria targhetta, ricevere poster, fare visite guidate, comprare una delle storie poltrone rosse e tanto altro.

“In occasione dello storico traguardo del 30esimo anno di attività, abbiamo investito tempo, energie e risorse per il rinnovamento delle nostre sale cinematografiche a Varese; purtroppo la nuova chiusura, imposta per contrastare il coronavirus, rischia di vanificare i nostri sforzi. Per questo abbiamo deciso di mandare un segnale di fumo, un SOS ai nostri amici, associati e a tutti i cinefili che ci seguono, vicini e lontani”, scrivono i membri di Filmstudio’90.

Una vera e propria chiamata alla propria tribù, per chiede di continuare a fare insieme cultura, tra proiezioni cinematografiche di qualità, spettacoli e concerti. Per continuare a far vivere la sala di Filmstudio 90 e la sala del Cinema Teatro Nuovo.

La prima quota da raggiungere è dunque di 5.000 euro (le donazioni partono da 5 euro in su) e dall’associazione spiegano: “il nostro obiettivo è quello di raggiungere 30.000 €, una cifra importante che ci permetterebbe di poter pagare tutti i lavori di ristrutturazione ancora pendenti e poter progettare una riapertura in piena sicurezza appena si potrà . Nel dettaglio: raggiungendo 5.000 € ci aiuterete a terminare la ristrutturazione del cineclub. Senza il raggiungimento di questa cifra ci troveremo in seria difficoltà nei prossimi mesi. Raggiungendo 15.000 € ci aiuterete a coprire i costi per l’insegna, il bar e il rifacimento dei bagni del Cinema Nuovo. Raggiungendo 30.000 € ci aiuterete a coprire i costi per l’impianto elettrico, il sistema di videosorveglianza e il citofono per i disabili”. E concludono: “Chiediamo il vostro sostegno in questa raccolta fondi per continuare a immaginare il nostro futuro su grande schermo. Siamo arrivati ai 30 anni di attività, aiutateci ad andare oltre il trentesimo!”

QUI PER CONTRIBUIRE ALLA CAMPAGNA