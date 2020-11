Fontana: “Rivalutare i parametri, oggi la Lombardia ha numeri da zona arancione”

“In Lombardia abbiamo già iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento della situazione, in base ai numeri oggi rientreremmo in zona arancione”.

A dirlo ai microfoni della trasmissione televisiva Mattino 5 è il Presidente lombardo Attilio Fontana affrontando il tema dei parametri che definiscono le zone in cui sono classificate le regioni.

“Abbiamo chiesto di definire meno parametri e più semplici da interpretare – ha detto il Governatore -. I 21 parametri definiti oggi sono difficili da interpretare e anche noi non sappiamo bene come vengano tramutati in un numero, in una valutazione. L’aspetto che riteniamo fondamentale è che non si guardi ai dati di 15 giorni fa ma alle previsioni future. Dobbiamo discutere sulla base di dati aggiornatissimi”.

“Ora il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una zona arancione – ha concluso Fontana -. In base al Dpcm si devono confermare i dati per due settimane, quindi noi fino al 27 novembre resteremo in zona rossa“.