Fotografie “fuori posto”, il simpatico gioco di Foto Club Varese Aps

In tempo di Zona Rossa dobbiamo restare a casa il più possibile e bisogna trovare spunti di divertimento. Il Foto Club Varese Aps propone questo simpatico progetto dal titolo “Fuori posto”. Il gioco consiste nel trovare un oggetto di casa e fotografarlo al di fuori del suo contesto.

Il progetto è aperto a soci e non soci del Foto Club Varese APS

Le fotografie dovranno essere inviate a info@fotoclubvarese.it indicando il nome dell’autore ed eventualmente il titolo della fotografia.

Le immagini saranno pubblicate sui profili social del Foto Club Varese APS. (pagina fb: Foto Club Varese – Instagram: Fotoclubvarese)

Il progetto non ha scadenza per l’invio delle fotografie #fotoclubvareseaps