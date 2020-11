Freddo e sole nel fine settimana, in arrivo le nuvole la prossima settimana

In arrivo un cambiamento del tempo a causa dell’alta pressione che ha stazionato lungamente sull’Europa nel mese di novembre e si ritira definitivamente nel fine settimana, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

Venerdì sulla pianura foschia e nebbie al mattino e via via nuvoloso nel pomeriggio. Ancora soleggiato su Alpi e Prealpi. Asciutto. All’alba brinate e più mite in collina con inversione termica.

Sabato sarà nuvoloso ma perlopiù asciutto. Deboli piogge al mattino probabilmente limitate al Piemonte meridionale, Pavese, Lodigiano e Oltrepò. Soleggiato sulle Alpi.

Domenica soleggiato su Alpi e Prealpi ma sulla pianura spesso nuvoloso sotto nebbie o nubi basse. Pioviggini o asciutto. Mite in montagna, zero termico ancora oltre 2000 m.

Tendenza per settimana prossima: lunedì 30 Novembre: poco sole e più freddo, anche in montagna. Nuvole più persistenti sul Piemonte e a ridosso delle Prealpi. Martedì 1 Dicembre: estesi passaggi nuvolosi. Ventilato da Nord in montagna con neve sulle creste di confine. Massime in pianura tra 6 e 8°C.