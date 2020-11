Frigomeccanica aggiorna i suoi banchi food con la tecnologia Frigo connect

Frigomeccanica è un’azienda leader nel settore degli arredi professionali e dei sistemi di refrigerazioni, un vero e proprio punto di riferimento per svariati settori commerciali come la macelleria, gastronomia, salumeria e supermercati. Quest’anno Frigomeccanica ha deciso di innovare e di rendere ancora più esclusivi i nuovi banconi refrigerati per macelleria, salumeria e gastronomia di Frigomeccanica attraverso la tecnologia “Frigoconnect”. Oltre all’aspetto estetico, sicuramente anch’esso importante, ciò che contraddistingue la nuova gamma di prodotti targata Frigomeccanica è la possibilità di installare sugli stessi questa particolare tecnologia. Il motivo? Mediante il sistema Frigoconnect è possibile monitorare in ogni momento il funzionamento della macchina senza doversi avvicinare alla stessa. Inoltre è possibile immagazzinare tutti i dati analizzati in un apposito cloud. Per poter usufruire degli enormi vantaggi garantiti da Frigoconnect è sufficiente essere in possesso di un comunissimo pc con connessione Bluetooth, 4G, Wi-Fi ecc. Inoltre, a seconda delle singole esigenze, è possibile optare anche per una seconda variante della tecnologia capace di essere gestita da un qualsiasi smartphone o tablet.

Le novità per il mondo del Food targate Frigomeccanica

I nuovi banchi di casa Frigomeccanica riescono a soddisfare qualsiasi esigenza, fondendo il design ad un tocco in più garantito dal supporto tecnologico che semplifica in modo notevole la gestione dell’attività. I prodotti appena lanciati sul mercato da Frigomeccanica, sono:

Hangar: Il banco Hangar è un vero e proprio top di gamma, formato da una possente, ma al tempo stesso trasparente, struttura in plexiglass capace di garantire un’ottima visibilità del prodotto contenuto nel banco. Il banco in questione, e il suo impianto di refrigerazione, è disponibile in diverse versioni, per la macelleria, per la salumeria ecc. A seconda del prodotto da gestire è possibile optare per una determinata versione, pensata e progettata per garantire il massimo delle prestazioni.

Polo: Questo banco canalizzabile è l’ideale se si ha intenzione di massimizzare l’esposizione del prodotto alimentare. A seconda delle esigenze è possibile acquistare la versione con impianto frigorifero statico o dinamico. Polo è ormai giunto alla sua terza versione, molto più innovativa rispetto alle precedenti e ricca di interessanti accessori che facilitano la gestione del prodotto.

Mirage Squared: Mirage Squared rappresenta una soluzione perfetta per la conservazione e la gestione impeccabile di carne, latticini e salumi. La sua estrema versatilità inoltre permette di riporre al suo interno anche altri prodotti come il pane, pasticceria, focacce e questo grazie all’attivazione della tavola calda.

Fjord: Fjord è sicuramente la scelta ideale per chi punta sull’estetica della propria attività. Esso infatti è costituito da una serie completa di banchi murali refrigeranti (sia aperti che chiusi) con motore interno ed esterno.

Seven: Questo banco è perfetto per chi ha la necessità di esporre un gran numero di prodotti ma non ha molto spazio a disposizione. Seven infatti è un banco refrigerato murale con una profondità estremamente ridotta. A seconda dell’arredo dell’attività è possibile scegliere tra una notevole gamma di colori, nero, inox, bianco e lucido.