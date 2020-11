Frutta e ortaggi coltivati dai bambini, a Morosolo la scuola è sempre più green

A scuola si impara la matematica, l’ampiezza degli angoli, il corsivo, l’inglese, ma anche l’importanza del lavorare la terra seminando, osservando e raccogliendo frutta e verdura.

La scuola primaria di Morosolo è una delle green school più attive della provincia e non lo è solo perché ha aderito al progetto o perché si fregia del marchio, ma lo è davvero e lo dimostrano i pomodori, le zucche, i cavolfiori, i cachi e le verze che i bambini hanno raccolto nell’orto del giardino della scuola in queste settimane, nei laboratori all’aperto che, anche in tempo di coronavirus (tutti distanziati e con le mascherine), le maestre riescono a portare avanti.

Un tuffo nella natura e nel lavoro che i piccoli studenti della scuola di Morosolo dimostrano di apprezzare, portando a casa orgogliosi il frutto del proprio raccolto e anche insistendo per provare a piantare a casa piante e ortaggi.

Una scelta verde che ha ricevuto premi e riconoscimenti e che ogni anno stimola e arricchisce i bambini, felici di sperimentare, imparare e infilare le mani nella terra.