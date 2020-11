Furti e rapine anche a Varese, poi il buen ritiro tra le colline dell’Astigiano

Era “entrato in azione” anche nel Varesotto, il ladro e rapinatore che è stato arrestato nella mattina di venerdì 20 novembre a Montemagno, piccolo paesino tra le dolci colline dell’Astigiano.

I carabinieri hanno fermato per strada, nel corso dei servizi di controllo del territorio, H.W., classe, 1980, originario di Savona ma domiciliato in un piccolo comune dell’astigiano.

Il quarantenne è già noto ai militari per i suoi trascorsi con la giustizia e da un approfondimento svolto alla Banca Dati delle Forze di Polizia è emerso che su di lui pendeva un provvedimento di cumulo pene emesso dalla Corte d’Appello di Torino il 18 novembre 2020 .

Cumulo di pene non proprio lieve: 12 anni e 9 mesi di reclusione in carcere, in quanto responsabile in concorso con altri correi di diversi furti in abitazione, rapine a mano armata e ricettazione commessi tra gli anni 2014 e 2015 nelle province di Asti, Alessandria, Genova, Piacenza e, appunto, Varese.

L’arrestato è stato “fotosegnalato” e poi è finito in carcere ad Asti.