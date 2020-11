Furto in coppia al supermercato, il marito spinge il vigilante e scatta l’arresto

Vanno a rubare al supermercato con tutta la famiglia e non è la prima volta. Una coppia, marito e moglie di 22 e 28 anni, è stata pizzicata per la seconda volta in un mese a rubare prodotti alimentari all’interno dei supermercati di Olgiate Olona. Un mese fa era successo all’Esselunga, questa volta al Penny Market.

A finire in manette è stato il marito che, una volta scoperto dall’addetto alla vigilanza ha reagito strattonandolo e facendolo cadere a terra. La moglie, nel frattempo, era riuscita ad allontanarsi ma è stata poi rintracciata dai carabinieri, chiamati ad intervenire per la rapina impropria, e denunciata.

Un mese fa la stessa dinamica: la coppia, questa volta con figli, si era recata al supermercato Esselunga dove aveva rubato merce alimentare. Anche in quel caso, una volta scoperti, il marito aveva spintonato l’addetto alla vigilanza per tentare la fuga.

Questa mattina si è tenuto il processo con rito direttissimo: l’arresto è stato confermato ed è stata disposta la misura dell’obbligo di firma due volte al giorno per il giovane.