“Gallarate, il Covid, la fede, le opere”: incontro con monsignor Festa grazie al Centro Culturale Tommaso Moro

Anche in questa seconda fase di emergenza sanitaria per la pandemia in corso, per certi versi più drammatica e difficile della precedente, il Centro Culturale Tommaso Moro – come ha fatto nel mese di maggio con gli incontri “Presente Amico” – vuole proporre a tutti momenti di riflessione, incontro e confronto a partire dalla realtà che stiamo oggi vivendo.

Pur attraverso forme diverse, che peraltro stanno ormai diventando abituali, quali il video collegamento, vogliamo offrire a tutti spazi ove coltivare e sviluppare la speranza, senza la quale non saremmo in grado di affrontare questa drammatica situazione.

Partiamo dall’incontrare un testimone che in questi ultimi tempi, in particolare, ha saputo indicare una strada, anche attraverso proposte concrete che hanno mobilitato tutta la Città di Gallarate.

GALLARATE, IL COVID, LA FEDE, LE OPERE

Incontro con

MONSIGNOR RICCARDO FESTA

Prevosto della Comunità Pastorale San Cristoforo e Decano del Decanato di Gallarate

LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 2020 ore 21.00

COME PARTECIPARE:

ZOOM Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87950459049 ID: 879-5045-9049

oppure

DIRETTA STREAMING

canale YouTube del Centro Culturale

Tommaso Moro – Gallarate

https://www.youtube.com/channel/UCm6Lj3m-XpBklSMMmGaqr0w/videos