Gavirate, da un anno vive in macchina, senza lavoro e nel mezzo del lockdown

L’azienda che chiude e i soldi che mancano per pagare l’affitto. È l’anticamera di una vita da 12 mesi a questa parte passata a dormire in macchina, con all’attivo un primo inverno e il primo lockdown.

Fino ad oggi, quando Fabrizio, 49 anni di Varese ha mandato un sos alla redazione di Varesenews: «Aiutatemi, non ce la faccio più».

Una storia che unisce il dramma collettivo di questo periodo che stiamo attraversando con l’angoscia di quest’uomo rimasto solo, costretto a dover vivere senza una casa e con una vita lavorativa distrutta.

«Ero operaio. Assunto come montatore meccanico in un’azienda di Cittiglio, che poi è fallita lasciando i dipendenti senza lavoro. Da allora è cominciato un incubo senza fine».

Fabrizio deve fare i conti con una vita mai conosciuta prima, quella della strada, fatta di freddo, solitudine, mense collettive e pochi affetti. E a questa situazione difficile se ne è aggiunta preso anche un’altra, l’emergenza sanitaria. «Ho cercato di risollevarmi, di cercare un altro lavoro, ma è arrivato il lockdown che ha fermato tutto».

E ora ci risiamo di nuovo, alle soglie dell’inverno e nel mezzo di una nuova emergenza sanitaria. Oltre al danno causato da una situazione impossibile, anche la beffa dei difficili aiuti da parte delle istituzioni.

«Ho chiesto al mio comune di residenza, che tecnicamente è ancora Varese, se vi fossero degli alloggi per persone nella mia condizione, ma purtroppo secondo l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) risulto con ancora un reddito. Ci sono delle graduatorie, e io non vi rientro».

A questo punto Fabrizio, che continua a dormire nella sua auto nella zona di Gavirate ha lanciato una raccolta fondi in rete per farsi aiutare. «Il mio obiettivo è trovare subito un lavoro, sono disposto a fare qualunque cosa. Sono disperato e non so cos’altro fare, spero che qualcuno su Linkendin mi contatti proponendomi qualcosa da fare» (info: fabrizio.1171@libero.it).