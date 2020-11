È già tempo di Cortisonici 2021: aperto il bando per partecipare al festival

Cortisonici diventa maggiorenne e lancia il bando di partecipazione per la 18a edizione, prevista nel maggio 2021 con sede, come sempre, a Varese. Il festival del cortometraggio si rivolge ai giovani registi di tutto il mondo – il bando è pubblicato sia in italiano sia in inglese sul sito ufficiale della manifestazione – chiamati a inviare le opere realizzate nel 2020 e di durata non superiore ai 15 minuti.

Chi volesse partecipare con il proprio lavoro a Cortisonici ha tempo sino al 31 gennaio 2021 per inviare i “corti”: le indicazioni per la spedizione sono indicate nel bando e comprendono diversi servizi di cloud storage e di piattaforme online che possono essere utilizzate per questo genere di scambio file.

Le pellicole saranno selezionate dagli organizzatori: quelle prescelte verranno proiettate nel corso della rassegna varesina che, come di consueto, si terrà in diversi spazi della Città Giardino. «Siamo fiduciosi che per quella data si potrà tornare a godere insieme del piacere di una visione cinematografica collettiva che tanto ci manca – sottolineano gli organizzatori – In caso contrario, come già avvenuto per l’edizione 2020 tenutasi a fine agosto nella suggestiva cornice del Giardini Estensi di Varese, l’associazione Cortisonici e i partner del festival valuteranno formule alternative per poter consentire lo svolgimento della rassegna».

Gli organizzatori sono intanto al lavoro anche per la sezione Cortisonici-Ragazzi, riservata ai lavori realizzati a scuola o in altri contesti educativi da registi giovanissimi, al di sotto dei 18 anni. Nei prossimi mesi sarà quindi lanciato anche il bando per questa sezione “junior”. Ulteriori aggiornamenti sul festival, le date e i luoghi verranno pubblicati nei prossimi mesi sul sito e sui profili social dell’Associazione Cortisonici.