Giochi e prodotti per i bambini e le famiglie del Villaggio del Fanciullo di Morosolo

Un modo di cominciare la settimana con un po’ di ottimismo, in un momento sicuramente complicato e ricco di incognite.

Al Villaggio del Fanciullo di Morosolo è arrivata una donazione speciale, realizzata e consegnata da parte dell’associazione Conoscere è vita di Busto Arsizio.

I membri della APS che “agisce in diversi campi (sociale, umanitario, infantile, artistico) per diffondere messaggi di speranza, conforto e gioia” hanno raccolto e consegnato giochi, pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, salviettine igienizzanti e pastina per gli ospiti della realtà di Morosolo, che da più di quarant’anni si occupa di infanzia, accoglienza, prevenzione, sostegno alle famiglie in difficoltà e che attualmente ospita circa 50 tra mamme, bambini e ragazzi.

«La nostra settimana inizia con un un ringraziamento sincero ai volontari dell’associazione Conoscere è vita – si legge in un post del Villaggio del Fanciullo -: nelle scorse settimane hanno attivato una raccolta di beni per l’infanzia destinata ai nostri ospiti e sabato mattina sono venuti a trovarci con un furgone pieno di cose utili per i nostri bambini e le nostre mamme! E’ bello sentire una rete intorno a noi, ci fa sentire meno soli in questo momento così difficile per tutti».