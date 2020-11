Giornata contro la violenza sulle donne, partono gli eventi in valle Olona

Avrebbero voluto celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulla donna con un calendario ancora più ricco, ma il momento attuale lo ha impedito. Ciò nonostante gli eventi che le Amministrazioni comunali del nostro territorio hanno organizzato sono tutti ugualmente sentiti.

A Marnate la celebrazione è già iniziata: «Ieri si è aperta la settimana in cui i comuni della valle Olona hanno pensato di ricordare che la violenza sulle donne è un reato: sono stati organizzati una serie di eventi per ciascun comune, ma coordinati e raccolti in un unico manifesto – spiega l’assessore alle Politiche sociali Gemma Donati – A Marnate abbiamo iniziato con l’esposizione nel cortile antistante la biblioteca della panchina rossa e del manifesto a ricordo e monito. Tante sarebbero state le iniziative inizialmente pensate, tuttavia l’attuale situazione pandemica impone prudenza e misure di prevenzione».

A Fagnano Olona il cortile del Castello Visconteo vedrà fino al 29 novembre un’installazione dedicata a questo importante tema, mentre a Castellanza ieri in serata si è tenuto uno spettacolo di beneficenza, il cui ricavato è destinato al centro Icore.

Gornate Olona non sarà da meno: grazie ad una collaborazione fra Amministrazione comunale e Pro loco, verrà collocata una panchina rossa in piazza Monetti. I cittadini saranno coinvolti in maniera attiva nelle celebrazioni: nella settimana dal 23 al 29 novembre verrà richiesto loro di esporre sui balconi e davanzali qualcosa di rosso per testimoniare il loro NO ALLA VIOLENZA.

Questi, infine, gli altri eventi in programma sul territorio, che impreziosiranno la prossima settimana, con la speranza di coinvolgere la popolazione e indurre in ciascuno una riflessione: