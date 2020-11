Giornata nazionale del Pakinson: un webinar dell’Asst Sette Laghi

Si svolgerà sabato prossimo 28 novembre in modalità on line a causa delle limitazioni imposte dal Covid19, la Giornata Nazionale del Parkison promossa come ogni anno dalla Fondazione Limpe. Nel corso della giornata avranno luogo oltre 70 eventi che coinvolgeranno altrettanti centri per la cura del Parkison in tutta Italia.

Tra essi anche un webinar dal titolo “La ricerca sulla malattia di Parkinson: un’opportunità di collaborazione tra associazioni, università e servizi sanitari” si svolgerà dalle 9 alle 11 che coinvolgerà le strutture specializzate di Varese e Tradate che afferiscono al reparto di Neurologia/Stroke Unit diretto dal Professor Maurizio Versino. Sarà possibile anche rivolgere domande ai relatori.

Oltre al professor Versino che illustrerà le novità nell’offerta terapeutica ai malati di Parkinson, interverranno il professor Marco Cosentino dell’Università dell’Insubria e il dottor Davide Uccellini, responsabile della Neurologia di Tradate oltre ad esponenti dell’associazionismo.

Si potrà partecipare accedendo al seguente indirizzo https://giornataparkinson2020. fondazionelimpe.it/ registration-desk/menu