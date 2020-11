Gli studenti seminano fiori contro la violenza sulle donne

Foto di gearland da Pixabay

Anche gli alunni dell’Istituto comprensivo Campo dei Fiori di Comerio partecipano oggi 25 novembre, alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e lo fanno a modo loro “seminando bellezza”.

Gli studenti delle primarie di Casciago, Morosolo, Luvinate e Comerio e i ragazzi della secondaria semineranno nel giardino della propria scuola bulbi di crocus e narcisi e appenderanno fiori disegnati alle facciate degli edifici scolastici.

“Un fiore per ricordare ogni persona, tanti fiori per creare memoria” è l’idea che anima l’iniziativa.

Un gesto simbolico per diffondere bellezza, speranza e maggiore consapevolezza.