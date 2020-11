A Glocal i dati che fanno notizia:  i risultati del progetto GIOCOnDA

Raccogliere i dati aperti delle pubbliche amministrazioni dell’area transfrontaliera e costruire una piattaforma che renda semplice il loro utilizzo, a servizio dei territori e dell’informazione. È questo l’obiettivo del progetto Interreg GIOCOnDa – Gestione Integrata e Olistica del Ciclo di vita degli Open Data, che insiste sull’area transfrontaliera tra l’Italia e la Svizzera e che ha come scopo l’accrescimento della condivisione di informazioni in possesso delle Pubbliche Amministrazioni in formato aperto e fruibile.

L’incontro, in programma per venerdì 13 novembre dalle 11:30 alle 13:30, si svolgerà online, a causa delle attuali restrizioni dovute alla situazione sanitaria nazionale. È aperto a tutti ed è possibile iscriversi a questo link. L’iniziativa è inserita all’interno del palinsesto del Festival Glocal, il festival di giornalismo digitale che è arrivato alla sua nona edizione (12-15 novembre 2020) con oltre 20 incontri, 60 relatori, co-organizzato con l’Ordine dei giornalisti nazionale e la Camera di Commercio di Varese. Anche quest’anno il festival ha avuto come main sponsor Google.

Relatori dell’incontro dal titolo “I dati che fanno notizia: i risultati del progetto GIOCOnDa” saranno i rappresentanti dei partner del progetto: Politecnico di Milano (capofila italiano), Regione Lombardia, EasyGov solutions, Fondazione Bruno Kessler, SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (capofila svizzero). L’appuntamento vedrà inoltre la partecipazione delle Provincia di Leggo e della Provincia di Brescia. L’incontro, oltre alla presentazione del progetto e quello che ne sarà in futuro, saranno affrontati diversi argomenti: cosa sono gli Open Data, il processo di pubblicazione di questi dati, quale è il potenziale dei dati aperti.

GIOCOnDa, che ha preso avvio nella primavera del 2019, produce un’eredità per i territori transfrontalieri in termini di strumenti per la condivisione e uso dei dati aperti: una piattaforma di pubblicazione di linked open data, un modello di processo di pubblicazione, una serie di azioni di alfabetizzazione, formazione e diffusione della cultura del dato. Tra queste ultime, il panel dedicato del festival Glocal si rivolge, oltre che alla platea di professionisti dell’informazione, alle pubbliche amministrazioni, proprietarie dell’informazione e protagoniste del dispiegamento del loro potenziale.

È possibile iscriversi gratuitamente e ricevere il link per la partecipazione qui.

Il progetto GIOCOnDa è co-finanziato dall’Unione europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera