Humanitas Mater Domini lancia nuovi servizi digitali per essere sempre più vicini ai pazienti

Ridurre il tempo di attesa in ospedale, limitare le attese telefoniche o presso le accettazioni,consultare uno specialista anche da casa, così da ridurre le necessità di spostamento ai tempi del Covid-19. In Humanitas Mater Domini oggi è possibile grazie ai nuovi servizi digitali per il paziente che permettono, comodamente e in sicurezza, di prenotare e pagare visite ed esami, fare un’accettazione veloce eliminando le attese e prenotare il proprio turno agli sportelli per l’accettazione degli esami del sangue. Completa i servizi la televisita, che permette agli specialisti di rimanere vicino ai pazienti, anche a distanza, con consulti e controlli, integrando la continuità di cura.

PRENOTAZIONE ON LINE, ACCETTAZIONE VELOCE

Visite ed esami sempre più a portata di mouse, smartphone e tablet cliccando su prenota.humanitas.it. Il servizio di prenotazioni on line consente, in pochi click, di cercare lo specialista, consultare in tempo reale le sue disponibilità, scegliere la data più comoda e pagare, ottimizzando ancora di più i tempi della prenotazione.

E, per chi prenota e paga on line le visite o gli esami su prenota.humanitas.it, nessuna coda in Accettazione: il “Fast Check-in” permette, infatti, di ridurre i tempi di attesa in ospedale, migliorando ulteriormente la qualità dei servizi offerti. Collegandosi all’APP “Humanitas con te” (disponibile gratuitamente per dispositivi Android e IOS) e semplicemente scansionando il QR CODE sul supporto dedicato al Fast Check-in posto nelle aree di accettazione dell’ospedale, è possibile accedere direttamente alla visita, senza passare dallo sportello.

LE NOVITA’ PER I PRELIEVI SSN

I servizi on-line permettono di prenotare on line il proprio turno anche per l’accettazione di prelievi ed analisi di laboratorio con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), recandosi in ospedale all’orario prestabilito e riducendo così i tempi di attesa. Accedere al servizio di prenotazione è molto semplice e veloce. È sufficiente collegarsi al sito humanitas.zerocoda.it da smartphone o PC e scegliere la data e la fascia oraria che si desidera per l’esecuzione degli esami.

Il paziente riceverà poi una mail di conferma della prenotazione nella quale saranno riportati l’orario esatto e il codice di accettazione con il quale verrà chiamato dall’operatore nell’area dedicata al servizio (ricordarsi di portare con sé l’impegnativa).

REFERTI DI RADIOLOGIA: PRENOTA ON LINE IL RITIRO

Un nuovo servizio che permette di prenotare on line il proprio turno per il ritiro in Accettazione dei referti di Radiografie, Tac, Risonanze Magnetiche e Mammografie, collegandosi al sito humanitas.zerocoda.it. Per la prenotazione, è importante ricordare che la data del ritiro è sempre quella indicata nel “Promemoria ritiro referti” e che l’orario è dalle 16.00 alle 17.00 dello stesso giorno. Nei giorni successivi, il ritiro referti è invece possibile da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. Dopo essersi collegati al sito humanitas.zerocoda.it ed effettuata la propria scelta, si riceverà una mail di conferma nella quale saranno indicati data, ora e numero per il ritiro referti, con il quale si sarà chiamati dall’operatore nell’area dedicata al ritiro degli esami.

TELEVISITA: VICINO AI PAZIENTI ANCHE A DISTANZA, IN TUTTA SICUREZZA

Consultare uno specialista ai tempi del Covid-19, da casa, in tutta sicurezza. La televisita è un servizio digitale che si affianca, nel percorso di cura, alla visita medica in presenza riducendo le necessità di spostamento dei pazienti, soprattutto più fragili e anziani. Uno strumento sicuro e di semplice utilizzo, che Humanitas Mater Domini ha scelto di avviare per essere sempre più vicini ai propri pazienti.

La televisita può avvenire attraverso due modalità. Prima Valutazione che consiste in una prima valutazione di un bisogno, così da orientare efficacemente il paziente verso un percorso di cura personalizzato, durante il quale il medico effettua un’anamnesi e visiona gli eventuali esami. Controlli: sono incontri virtuali fra medico e paziente che hanno lo stesso significato clinico di una visita di controllo in presenza fisica. In caso, ad esempio, di un paziente già noto al medico per una problematica precedentemente discussa e diagnosticata in presenza fisica. Sono la soluzione migliore per monitorare l’andamento di alcune condizioni cliniche, a distanza. Fra le specialità coinvolte: Dietologia, Diabetologia ed Endocrinologia, Ginecologia, Nutrizione, Otorinolaringoiatria, Psicologia, Urologia, ecc. Il servizio è fruibile in regime privato. Per informazioni, è possibile scrivere una mail a teleconsulto@mc.humanitas.itoppure telefonare al nr. 0331 476210

OSPEDALE IN SICUREZZA: dai servizi digitali a misure studiate ad hoc

Sicurezza, cautela e responsabilità. Per far fronte all’emergenza, garantire la continuità assistenziale e tutelare la salute di tutti, Humanitas Mater Domini ha adottate per tempo misure organizzative volte ad assicurare l’accesso dei pazienti e la loro permanenza in Ospedale in tutta sicurezza. Dalla revisione dei percorsi interni e l’istituzione di un ingresso unico dedicato (Via Bettinelli – lato Pronto Soccorso) fino a check point di filtro per la misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani e controllo dei dispositivi di protezione individuali per pazienti e dipendenti. All’interno dell’Istituto, anche l’adozione di strumenti e indicazione per garantire la distanza di sicurezza (plexiglass di protezione agli sportelli, posti a sedere contrassegnati, linee di cortesia e segnaletica a terra) che si affiancano alla sanificazione degli ambienti e delle apparecchiature mediche.