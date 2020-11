Il sindaco di Angera: “All’ospedale Ondoli una situazione mai vista”

«Torno adesso dall’ospedale di Angera dove sono andato per un intervento urgente. I reparti sono pieni con 75 pazienti sotto ossigeno. Mai successo di essere strapieni. Mai successo tutto questo ossigeno». A raccontare la situazione che si vive in queste ore all’Ondoli – uno degli ospedali Covid della provincia di Varese – è il sindaco di Angera, Alessandro Molgora.

(foto di repertorio)

In diverse occasioni, il primo cittadino è intervenuto sui social per commentare i dati e mettere in guardia le persone sui rischi della seconda ondata della pandemia. Ma questa volta ha scelto di descrivere “da testimone” quello che sta succedendo all’interno dell’ospedale: «Il Ps dispone di 4 letti, più uno pediatrico. Bene, ci sono ricoverati 11 pazienti, sotto ossigeno, in attesa di trovare un letto in qualche reparto, in qualche ospedale. Uscendo stava arrivando l’ennesima ambulanza. E Angera dicono essere la meno messa male!? Figuriamoci».

Il pensiero di Molgora, chirurgo ortopedico, va ai colleghi: «Medici ed infermieri completamente stravolti – racconta – Non li ho mai visti in quelle condizioni. Sudati, affaticati. Turni massacranti per poter assistere tutti. Che emozione e che orgoglio mi infonde la loro abnegazione. Nessuno si lamenta. Lavorano come pazzi. “Grazie, ragazzi”. Mi fanno venire le lacrime. Li conosco uno ad uno ma non li ho mai visti così. Letteralmente sconvolti. Si stanno dedicando a noi, ai nostri familiari. Non conoscono tempo e fatica. Ma gliela si legge negli occhi. Grazie».