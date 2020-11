A Induno Olona 52 positivi in un giorno, e il numero dei contagiati sale a 211

Preoccupante balzo in avanti nella situazione dei contagi da Covid-19 a Induno Olona.

Ieri sera il sindaco Marco Cavallin ha comunicato i dati aggiornati, che, sebbene dovuti probabilmente ad un anomalo flusso dei dati dei tamponi effettuati, sono comunque molto alti.

«La giornata di ieri segna un incremento enorme e mai verificatosi prima nel nostro paese – spiega il sindaco – Ben 52 nuovi casi di persone positive, che considerate le 7 le guarigioni comunicate ieri, ci portano ad avere 211 casi attivi. Sono numeri che probabilmente nascono dall’accumulo di mancate rilevazioni dei giorni scorsi, ma che lo stesso ci devono preoccupare e molto. La provincia di Varese oggi è a livello lombardo seconda solo a Milano come diffusione del contagio».

Cavallin ha poi esortato la cittadinanza ad avere innanzitutto consapevolezza della situazione, e ad assumere comportamenti responsabili: «Ormai si sprecano le dichiarazioni dei medici degli ospedali varesini, che avvertono come ormai i posti in corsia stiano finendo. Non è più tempo di negazionismi o sterili distinzioni da inesperti che chiacchierano: se è vero che il covid-19 nella grande maggioranza dei casi non comporta esiti devastanti, dobbiamo comunque considerare che a grandi numeri assoluti (cioè quelli che registriamo in questi giorni), corrispondono grandi numeri relativi di persone che accusano sintomi gravi o gravissimi. A Induno oggi contiamo oltre una decina di persone ricoverate e almeno un paio in terapia intensiva. A tutti loro va il mio particolare incoraggiamento e vicinanza».

«Sembra evidente – conclude il sindaco – che siano necessari provvedimenti ancora più stringenti da parte del governo regionale e nazionale per arginare il contagio, ciò non di meno non mi stanco di esortare tutti ad auto-limitarsi nei comportamenti. Usciamo da casa solo se necessario, con ogni tipo di protezione e precauzione, aiutiamo i nostri anziani, i malati; un aiuto prestato a un vicino di casa o a un conoscente in difficoltà può evitargli conseguenze drammatiche. Se avete bisogno, per segnalare un caso specifico di bisogno, per informazioni chiamate in Comune. Noi tutti ci stiamo facendo in quattro per essere vicini a chi ne abbia necessità, in questo tempo così difficile».