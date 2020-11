Integratori per sportivi online: guida all’acquisto sicuro sugli store digitali di supplementi per lo sport

Proteine in polvere, mass gainer, amminoacidi ramificati (BCAA), omega 3, multivitaminici, pre-workout e post-workout: la gamma degli integratori alimentari formulati appositamente per rispondere agli esigenti degli sportivi è sempre più ampia e gli e-commerce di supplementi per lo sport riscuotono un successo sempre maggiore.

Acquistare gli integratori sportivi online, in effetti, garantisce molti vantaggi: vasti cataloghi per la scelta dei prodotti, prezzi concorrenziali, offerte che si rincorrono e comode consegne a domicilio (un benefit non da poco in tempi di Coronavirus).

Una domanda sorge però spontanea: quanto c’è da fidarsi dei prodotti venduti all’interno degli store online? Come distinguere un e-commerce o una farmacia online affidabile da un portale potenzialmente truffaldino?

In questa breve guida, scopri come acquistare integratori per sportivi online in tutta sicurezza.

Come acquistare integratori per sportivi online senza correre rischi: guida per punti

La prima regola per acquisti sicuri sul web? Scegliere sempre e solo store online affidabili al 100%.

Basta una rapida ricerca su Google per la parola chiave “integratori per lo sport” per rendersi conto della vastità dell’offerta presente, distribuita tra i colossi del commercio online (Amazon, Ebay, ecc.), un numero sempre maggiore di e-commerce dedicati agli integratori sportivi e farmacie e parafarmacie digitali.

Un consiglio valido in generale riguarda i venditori terzi presenti sui grandi marketplace: a meno che recensioni e reputazione dell’interlocutore permettano di andare sul sicuro, è preferibile evitare questa tipologia di shop online; anche se le piattaforme che ospitano i venditori effettuano controlli costanti sulla qualità delle merci in vendita, il rischio di incappare in frodi rimane purtroppo piuttosto alto.

Come riconosce quindi un e-commerce di integratori sportivi davvero affidabile?

Semplice, segui sempre queste indicazioni: