Iscrizioni aperte all’Olona International School di Fagnano Olona

Dopo il successo dell’openday online di sabato 21 novembre 2020, Olona International School, scuola privata multilingue autorizzata dalla Regione Lombardia, apre le iscrizioni per il prossimo anno scolastico e le preiscrizioni per i successivi.

L’offerta formativa OIS, oltre ad essere considerata una realtà ormai consolidata nel nostro territorio, rappresenta in questo periodo di difficoltà causato dalla pandemia covid-19, un punto fermo nel panorama scolastico attuale: garanzia di continuità del percorso formativo in presenza a tutte le classi con il consueto tempo pieno ed eventuale utilizzo della piattaforma di e-learning per la didattica a distanza.

I numerosi genitori intervenuti all’openday hanno potuto ammirare, grazie al tour virtuale della scuola, le sedi e gli ampi spazi della Primary school e della nuova Middle school.

6 buoni motivi per iscrivere il proprio figlio all’Olona International School

OIS è una scuola privata multilingue, articolata nel ciclo primario e secondario di 1° grado, il cui obiettivo è fornire un’istruzione moderna e contemporanea, in linea con gli standard europei, per mettere i ragazzi in condizione di proseguire gli studi o lavorare sia nel nostro Paese che all’estero. Lo studio di altre lingue, oltre all’inglese e al tedesco, quali francese, spagnolo e cinese non costituisce solo un elemento di differenziazione ma il valore aggiunto di OIS. La metodologia applicata da OIS è il cosiddetto CLIL, Content and Language Integrated Learning: un percorso didattico che permette di acquisire i contenuti delle diverse discipline direttamente in lingua straniera. Nel caso di OIS, la maggior parte delle materie di studio viene affrontata in Inglese e Tedesco, proponendo così un processo di apprendimento all’avanguardia, in grado di proiettare i piccoli alunni verso il futuro fin dalla prima elementare, esaltando le potenzialità e la ricettività delle loro giovanissime menti. Il valore del team docenti: giovani e preparati e di diverse nazionalità; solo per la lingua Inglese sono presenti 3 insegnanti madrelingua (inglese, americana e australiana); il tutto in un ambiente la cui dimensione è tale da garantire un’alta personalizzazione del percorso didattico reso agli studenti e alle loro famiglie, abbinato a scelte mirate anche per quanto riguarda le uscite didattiche sempre in linea con il programma annuale e scambi con l’estero. La maggior flessibilità sul piano didattico e formativo permette di mantenere il focus sul processo di apprendimento del bambino, privilegiandone la crescita a livello cognitivo, piuttosto che quella meramente nozionistica; per esempio, attraverso il coding e TINKERING che utilizzano linguaggi di programmazione adatti alla loro età, i mabini esercitano la propria creatività e l’ attitudine al “problem solving”, imparando non solo a elaborare e programmare, ma a programmare per apprendere. L’ampio utilizzo delle piattaforme tecnologiche e degli strumenti multimediali, senza però trascurare il piacere di leggere e studiare sui libri di carta, lo STEAM (Science & Technology, interpreted through Engineering & the Arts, all based in Mathematical Elements) che è un approccio moderno ed interdisciplinare che privilegia metodologie innovative, un apprendimento che combina scienza ed arte; il potenziamento di matematica e scienze nel ciclo secondario di 1° grado e l’arricchimento umanistico con l’inserimento della letteratura anglosassone sono alcuni dei plus non presenti negli abituali programmi ministeriali e che, invece, sono parte integrante dell’offerta formativa OIS. Un codice di comportamento pensato per trasmettere ai bambini e ai ragazzi i principi dell’educazione civica: le houses (Bears, Lions, Panthers e Wolves); i laboratori del biennio (art, theatre&music, games, language lab), quelli del triennio (civilization, maths&language), i corsi curricolari di tennis, nuoto e judo, quelli extracurriculari di musica (pianoforte, chitarra, violino…), canto, danza, recitazione, yoga, scacchi e le numerose altre interessanti iniziative: l’utilizzo della drammatizzazione e della recitazione con ideazione di spettacoli in occasione di ricorrenze (Halloween & Thanksgiving, Christmas Concert, Spring Play), la redazione del giornalino scolastico, nonché con la partecipazione degli studenti a premi letterari e concorsi (Scrittura Creativa, Kangourou della Matematica).

Via XXV Luglio – Fagnano Olona (VA)

Tel. +39 0331 376495

Email: segreteria@oischool.it

www.oischool.it