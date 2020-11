Istituto Superiore di Sanità: “Situazione in peggioramento”. Altre 5 regioni in zona arancione, Bolzano zona rossa

Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute evidenzia che l’epidemia in Italia è in rapido peggioramento.

Il direttore del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha spiegato nell’ultima comunicazione: «La situazione epidemiologica da Covid-19 continua a peggiorare e si registra un Rt di circa un 1,7. Abbiamo oltre 500 casi per 100mila abitanti e quasi tutte le regioni italiane sono pesantemente colpite. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri notiamo una tendenza all’aumento e soprattutto c’è un incremento per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva. Questa situazione giustifica l’adozione di interventi più restrittivi soprattutto nelle regioni più colpite. E naturalmente necessita dell’adozione di comportamenti prudenti da parte di tutti i cittadini».

Il ministro della Salute Roberto Speranza – secondo quanto riporta Ansa – firmerà in serata un’ordinanza che sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia prevede il passaggio in zona arancione di 5 Regioni: Abruzzo, Basilicata. Liguria, Toscana e Umbria. La Provincia di Bolzano passerà in area ‘rossa’. L’ordinanza entrerà in vigore dall’11 novembre.