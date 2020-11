Italian Hockey League, si ferma il campionato. Mastini: “Sospendiamo anche gli allenamenti”

Si ferma l’Italian Hockey League, il campionato che vede tra i protagonisti i Mastini Varese. Tante le squadre che compongono il girone incluse in zona rossa – con problemi di spostamenti per le varie compagini -, situazione che ha fatto decidere per uno stop temporaneo.

L’assemblea virtuale tenutasi nella serata di ieri, che ha visto partecipare tutte le società della Ihl (Italian Hockey League), ha visto la maggior parte dei club richiedere la sospensione temporanea del campionato fino al 3 dicembre, con l’auspicio di riprendere le partite il giorno 5 dicembre.

Per ridurre le possibilità di contagio è stata quindi assunta questa decisione, evitando anche eventuale lavoro supplementare a medici e personale ospedaliero in caso di sviluppo di possibili focolai.

I Mastini Varese, per coerenza ed etica, hanno deciso di sospendere temporaneamente anche gli allenamenti, a tutela della salute dei propri atleti e tesserati, come lo stesso presidente Matteo Torchio ha dichiarato: «Se dobbiamo sospendere il campionato evitando di disputare le partite, come società riteniamo etico e coerente sospendere, almeno temporaneamente, anche le attività legate agli allenamenti, tutelando così i nostri atleti e non andando a creare possibili situazioni di contagio».

Durante questa pausa, verrà riprogrammato il campionato in corso. Infatti risulterebbero troppe le partite da recuperare per molte società, il cui calendario diventerebbe praticamente improbabile e impossibile da rispettare. Da qui la necessità di pensare ad un’altra formula e comunque ad altra calendarizzazione.

Una volta ripartiti, la speranza è quella di poter accogliere quanto prima il pubblico.