La battaglia dell’Ospedale di Varese contro il Covid in un articolo pubblicato su The Washington Post

La seconda ondata della pandemia nel Nord Italia e in particolare il punto della situazione all’Ospedale di Varese, al centro di un articolo pubblicato da The Washington Post. Il corrispondente dall’Italia per Associated Press, Colleen Barry ha intervistato il dottor Luca Cabrini, primario di anestesia e rianimazione generale e ha ricostruito le difficoltà affrontate in questo momento da medici e personale sanitario per far fronte all’emergenza.

L’articolo, dal titolo “Italian hospitals face breaking point in fall virus surge” , si può rileggere qui.

“La Lombardia, la regione più popolosa e produttiva d’Italia, è di nuovo l’epicentro della pandemia italiana – si legge nel testo – dopo le ripartenze in Spagna, Francia e gran parte dell’Europa che hanno anche messo gli ospedali sotto pressione. Gli ospedali della regione stanno rispondendo riorganizzando i reparti nel tentativo di evitare di interrompere le cure ordinarie, come è accaduto spontaneamente durante il primo picco mortale del coronavirus in Italia. Tuttavia, gli ospedali della Lombardia e del vicino Piemonte – designati la settimana scorsa zone rosse dal governo – hanno chiuso i reparti chirurgici, pediatrici e geriatrici per fare spazio ai pazienti COVID”.

Il reportage che descrive la grande battaglia che gli ospedali del territorio stanno affrontando in queste settimane è stato pubblicato anche da altre testate straniere tra cui The Gazzette e The News Observer