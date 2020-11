La Castellanzese si illude, il Casale rimonta e vince 3-2

La Castellanzese, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, perde 3-2 con un Casale corsaro che con questi tre punti trova la sua prima vittoria in campionato e scavalca Varese e Fossano. Per i ragazzi di mister Achille Mazzoleni si tratta della terza sconfitta di fila, aspettando il prossimo weekend quando si scontreranno proprio contro il Città di Varese. (foto Castellanzese.com)

Se per la prima mezz’ora le squadre si studiano, al 28′ la partita la sblocca Chessa con un gran tiro dalla distanza. Gli ospiti pareggiano però al 30’ con M’Hamsi. Dieci minuti dopo, Corti riporta la Castellanzese davanti di testa. Nella ripresa il Casale spinge e la Castellanzese copre cercando di colpire in contropiede. Va a finire che all’8’ gli ospiti trovano il 2-2, su un calcio di rigore trasformato da Poesio. Al 23’ è Mullici a spaventare con un tiro insidioso che viene deviato in corner. Il Casale vuole la vittoria al 28’ Coccolo impegna Innocenti con una conclusione dalla distanza. Poi al 32’ è ancora Coccolo a tirare, ma questa volta segna e completa la rimonta. Nonostante l’espulsione del proprio tecnico, gli ospiti resistono all’assedio finale e tornano in Piemonte con il bottino pieno.