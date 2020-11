La dolce vita in tv: il nuovo spot Disaronno

Disaronno, simbolo di italianità nel mondo, torna in comunicazione con una nuova campagna internazionale. Lo spot sarà in onda a novembre e dicembre 2020 in diversi Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Olanda e Italia.

Uno spot iconico, ambientato nella bellezza unica e senza tempo di Roma, che racconta attraverso immagini suggestive il mondo Disaronno, mix di eleganza e gusto, tradizione e contemporaneità, inconfondibile stile italiano.

La “città eterna”, in un’intrigante versione “black and white”, è il perfetto sfondo di una endless dolce vita, contemporanea ed affascinante, stile di vita aspirazionale e patrimonio della tradizione italiana. Una cornice iconica in cui regna lo stile e quell’irresistibile voglia di stare insieme così insita nel dna made in Italy.

Il nuovo spot è un racconto dell’essenza più autentica di Disaronno, il liquore italiano più bevuto al mondo 1 , che con la sua personalità e il suo sapore unico ha conquistato e continua a conquistare intere generazioni in tutto il mondo grazie alla sua sorprendente versatilità.

«Questo spot è un vero e proprio omaggio a tutti i valori che ci rendono riconoscibili nel mondo. Made in Italy per noi non è solo stile ed eleganza senza tempo, ma è il legame con le nostre origini, l’equilibrio tra tradizione e innovazione, è la passione che guida ogni nostro progetto. Anche in un periodo così difficile come quello che tutti stiamo vivendo, abbiamo deciso di affrontare le nuove sfide del settore beverage presentando diverse novità: da questo spot ai cocktail in lattina ready to drink, fino alla grande new entry di quest’anno, Disaronno Velvet, il cream liqueur dal gusto unico di Disaronno da bere rigorosamente over ice», racconta Fabio Boldini, Chief Commercial Officer Wines & Spirits di Illva Saronno SpA.

Credits:

AGENZIA: VMLY&R Italy

Direzione Creativa Esecutiva: Francesco Andrea Poletti

Direzione Creativa: Paolo Pollo e Marco Panareo

CDP: BLACKBALL

Regia: Marco Gentile