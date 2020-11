“La Finestra” si avvicina al Natale con una speciale edizione della lotteria e le sagome

Nonostante il periodo e le tante incognite che la situazione sanitaria può portare a una realtà come l’associazione per disabili “La Finestra” di Malnate, il lavoro non si ferma.

Natale è da sempre un periodo particolare per la realtà che ha sede in via Di Vittorio a Malnate. Le sagome che abbelliscono i negozi malnatesi sono già “spuntate” da qualche settimana e si prova a guardare avanti.

Nei negozi cittadini – quelli che ancora possono rimanere aperti – ci sono i biglietti della lotteria. La vendita di tagliandi è per La Finestra una tradizione legata più alla festa sociale, ma non essendoci stata la prima, si è pensato a un’edizione speciale natalizia. La data per l’estrazione dei premi è per il 20 dicembre, ma potrebbe scalare di qualche giorno per permettere a tutti i locali che avevano già preso il blocchetto di terminare le vendite.

Difficile ipotizzare anche il classico mercatino natalizio in sede, almeno al momento. Con le restrizioni imposte dal decreto è impossibile svolgerlo “in presenza”. In attesa di una risposta definitiva, la vendita dei manufatti confezionati dai ragazzi dell’associazione potrebbe essere online.