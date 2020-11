La Gavirate che non ti aspetti: viaggio multimediale nella cultura del territorio con gli studenti dello Stein

Narrare e valorizzare le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del territorio. Il Comune di Gavirate e l’istituto superiore Stein lanciano una proposta di alternanza scuola lavoro agli studenti delle superiori perché realizzino dei percorsi adatti agli alunni più piccoli ma anche agli anziani con problemi legato alla demenza senile.

Il progetto era pronto già lo scorso febbraio. Era stata proprio l’amministrazione comunale a volere il coinvolgimento dello storico dell’arte dott. Paolo Cova e della dirigenza dell’ISIS “Stein” di Gavirate.

Il lockdown aveva interrotto l’attuazione che, ora, riprende anche grazie a una miglior capacità tecnologica che deriva dalla didattica a distanza.

Grazie alle nuove modalità operative adottate dalle scuole nonché dagli enti, il Comune di Gavirate ha deciso di tirare fuori dal cassetto l’iniziativa anche per dare un messaggio positivo in questo momento difficile.

Nonostante l’ossatura sia un po’ mutata a casa delle regole del distanziamento, visto l’entusiasmo del dott. Paolo Cova che ha voluto cogliere l’ input preciso dell’Amministrazione Comunale e della Scuola, si è ridefinito il percorso riadattandolo alle modalità di lavoro in remoto, per intraprendere un viaggio interessante e stimolante in una Gavirate che non ti aspetti tra

“…letteratura, arte e storia dal Romanico al XXI secolo”.

La prima fase del progetto prevede, nella mattinata di giovedì 19 novembre, la presentazione alle classi terze dell’ISIS “Stein” di Gavirate per le quali sia previsto, nel percorso formativo, anche l’insegnamento della Storia dell’Arte.

Successivamente, nella giornata di lunedì 23 novembre, verrà effettuata la selezione degli studenti che, fortemente motivati, saranno avviati ad un percorso strutturato con lezioni frontali e con esercitazioni finalizzate alla realizzazione di materiali audiovisivi, multimediali o podcast. Le attività e i materiali realizzati sono indirizzati al conseguimento di precise capacità nell’ambito dell’accompagnamento turistico attraverso la valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico e monumentale di Gavirate e del territorio.

Le aree tematiche individuate per la strutturazione degli specifici percorsi di visita sono:

• il Chiostro di Voltorre e le sue esposizioni;

• il patrimonio artistico ecclesiastico;

• le pitture murali e l’architettura laica;

• i luoghi della grande letteratura (Carducci, Mura, Morselli e Rodari);

• i luoghi della storia.

Sulla base di queste aree tematiche, gli studenti, sotto la supervisione di professionisti, svilupperanno e produrranno materiali multimediali per diverse tipologie di pubblico.

Il progetto garantirà ai partecipanti un bagaglio conoscitivo ed esperienziale indirizzato alla concreta possibilità di tentare l’esame per l’ottenimento del patentino di accompagnatore turistico. Inoltre, tale bagaglio conoscitivo ed esperienziale potrà orientare gli studenti verso la formazione universitaria dedicata alle discipline dei Beni Culturali e del Turismo o al lavoro in questo settore.

Complessivamente il corso prevede circa 80 ore ripartite tra lezioni, attività progettuali e realizzazione del materiale multimediale. Oltre ai monumenti del territorio comunale, verranno presi in considerazione i monumenti e i siti più rilevanti del territorio: Castelseprio, Torba e Castiglione Olona; la Pieve di San Pietro a Gemonio, la Rocca di Angera e il complesso di Santa Caterina del Sasso; l’Oratorio visconteo di Albizzate ed il Sacro Monte di Varese.

La presentazione del progetto alla Scuola, alle Istituzioni pubbliche e alla cittadinanza sarà programmata per la primavera 2021.

Tra i partner del progetto, a fianco di Comune e Scuola anche l’Associazione “Progetto Rughe”, fortemente attiva sul territorio a supporto delle famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche derivanti dalla demenza senile e dal morbo di Alzheimer.