La lettera del piccolo Tommaso: “Serve un’autocertificazione per Babbo Natale”. E Conte gli risponde

Tra lockdown e coprifuoco, come farà Babbo Natale? È la domanda he è venuta al piccolo Tommaso, 5 anni di Cesano Maderno, che così ha deciso di fare qualcosa appellandosi direttamente al Premier Conte per chiedergli di “fare questa eccezione solo per lui”.

Caro Presidente Conte, mi chiamo Tommaso Z, abito a Cesano Moderno (MB), ho 5 anni e frequento la Scuola dell’infanzia Sant’Anna.

In famiglia e a scuola seguiamo tutte le regole e le Sue disposizioni; igienizziamo sempre le manine, stiamo a distanza dalle altre persone e gli adulti mettono la mascherina.

Questa mattina ho chiesto alla mamma quanti giorni mancano a Natale perché sono preoccupato per Babbo Natale.

Volevo chiederLe se può fare una autocertificazione speciale per consentirgli di consegnare i doni a tutti i bambini del mondo. So che Babbo Natale è anziano ed è pericoloso andare nelle case, ma lui è bravo e metterà sicuramente la mascherina per proteggersi.

Le prometto che, oltre al lattino caldo ed ai biscotti, metterò sotto l’albero anche l’igienizzante.

Le auguro buon lavoro e spero che potrà fare questa eccezione solo per lui…

Aspetto la Sua riposta almeno lo posso dire ai miei amici

Grazie, Tommaso

Ma Tommaso e tutti i bambini non dovranno preoccuparsi. Il Premier Conte ha infatti risposto alla mail assicurando che, qualunque cosa succederà nelle prossime settimane, Babbo Natale non avrà problemi