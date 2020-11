La linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza è al primo posto tra “I luoghi del cuore” del Fai

La linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza è al primo posto nella decima campagna nazionale del Fai “I luoghi del cuore” con 20.474 voti, superando il castello e parco di Sammezzano nel comune di Reggello (Firenze) che da settimane guidava la classifica e che ora conta su 20.267 preferenze.

C’è ancora un mese per confermare o meno l’attuale graduatoria perché l’iniziativa del Fondo per l’Ambiente Italiano si concluderà il 15 dicembre prossimo, ultimo giorno utile per votare online. La linea è un gioiello di ingegneria e architettura ed ora, dopo la grave alluvione di inizio ottobre, è diventata un’infrastruttura di collegamento fondamentale tra Cuneese, Liguria e Francia.

Oltre 100 chilometri di percorso attraversano la pianura piemontese, le coste della Liguria di ponente e della Costa Azzurra francese, i parchi naturali delle Alpi Marittime e del Mercantour. In meno di cinquanta chilometri in linea d’aria supera un dislivello di mille metri, in un territorio affascinante ma molto impervio. www.provincia.cuneo.it