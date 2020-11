La Pallacanestro Varese “monta in bici”: Giant nuovo sponsor

Un nuovo sponsor in casa Pallacanestro Varese: la società biancorossa annuncia una nuova partnership con Giant, azienda leader nella produzione di biciclette, che da questa stagione entra a far parte del pool di aziende vicine al club biancorosso in qualità di Sponsor anche tramite Liv, l’unico marchio ciclistico dedicato al pubblico femminile.

Qualche informazione sull’azienda:

Fondata nel 1972, Giant è l’azienda leader mondiale nella produzione di biciclette, nata con uno scopo ben preciso: creare prodotti di alto livello e migliorare la qualità di vita degli appassionati del settore. Fin dal principio l’innovazione e le capacità manufatturiere sono stati due degli elementi chiave alla base del successo del marchio taiwanese. Queste caratteristiche consentono a Giant di essere il punto di riferimento nella progettazione e realizzazione di biciclette e accessori per il ciclismo a livello mondiale, soddisfacendo così le molteplici esigenze dei propri clienti, da chi cerca un mezzo per gli spostamenti quotidiani a coloro che aspirano alle performance dei professionisti.

Dal 2008 il marchio Giant è affiancato da Liv, l’unico brand al mondo che progetta e realizza biciclette, abbigliamento e accessori per il ciclismo pensati esclusivamente al femminile. La mission di Liv è molto chiara: creare e coltivare – attraverso la bicicletta – una community di donne, indipendentemente dallo stile di guida o dalla esperienza sulle due ruote di ciascuna di loro.

Per maggiori informazioni su Giant e Liv visita i siti www.giant-bicycles.com e www.liv-cycling.com.